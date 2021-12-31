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РЕН ТВ не получал уведомлений о прекращении вещания в Киргизии

РЕН ТВ не получал уведомлений о прекращении вещания в Киргизии

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Телеканал РЕН ТВ не получал никаких уведомлений о прекращении вещания в Киргизии. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

«Никаких уведомлений о прекращении вещания РЕН ТВ на территории Кыргызстана от уполномоченных органов телеканал не получал. При этом деятельность телеканала на территории Республики всегда проводилась с полным соблюдением местного законодательства», — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе телеканала рассказали о намерении разобраться в ситуации и выразили надежду на соблюдение в стране равного доступа к информации и свобод для работающих в стране СМИ.

Ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики сообщило о прекращении вещания телеканала на территории государства с 1 января 2022 года. Ведомство провело лицензионный контроль местных телеканалов, по результатам которого было приостановлено разрешение на размещение пяти телерадиоканалов в аналоговом вещании.

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