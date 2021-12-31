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Блинкен поделился списками любимых в 2021 году песен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 31 декабря, опубликовал в своем Twitter плейлисты любимых песен 2021 года.

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Глава внешнеполитического ведомства разместил два списка композиций: в одном только американские певцы, в другом — иностранные исполнители.

«Музыка объединяет людей — она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам они понравятся так же, как и мне», — написал он.

В мировом плейлисте под названием «В дороге» (On the Road) 36 композиций. Среди них песня канадского певца The Weeknd — Save Your Tears, бельгийского исполнителя Stromae — Santé, британских певиц Адель и Дуа Липа, и другие треки со всего мира. Есть в этом списке и песня на русском языке — «На паузу» узбекской исполнительницы Севары Назархан.

В американском плейлисте главы Госдепа «Для дома» (At Home) 17 песен, таких исполнителей как Тейлор Свифт, Дайана Росс и группа Haim, а также Бруно Марса и Джастина Бибера.

«Частично моя работа состоит в том, чтобы продвигать народную дипломатию и налаживать связи с другими странами через общую любовь к культуре, в том числе и к музыке», — подчеркнул Блинкен.

Ранее в этот день госсекретарь США провел телефонный разговор с и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили предстоящие контакты с Россией. Столтенберг подчеркнул готовность Североатлантического альянса к диалогу в рамках совета Россия–НАТО.

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