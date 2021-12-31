На Кубу прибыло 22 т гуманитарной помощи из России

Груз гуманитарной помощи прибыл из России в канун Нового года в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти, 22 т направлены на остров правительством РФ. Об этом 31 декабря сообщили в российском посольстве на Кубе.

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 т», — цитирует сообщение дипломатов ТАСС.

В сентябре главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Кубинский министр также поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи.

В июле Минобороны России направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с более чем 88 т гуманитарной помощи. Были доставлены продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок.

Помощь предоставляется Кубе в условиях ограничений США. 7 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден решил продлить еще на год торговое эмбарго, действующее в отношении Кубы. Американский лидер отметил, что это отвечает национальным интересам Вашингтона.