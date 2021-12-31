Экс-глава МВД Украины предупредил страну об ужасах из-за цены газа

Из-за высоких цен на газ на Украине закрываются производства, что вызывает дефицит продукции и безработицу, а дальше ситуация станет еще ужаснее. Об этом 31 декабря в эфире телеканала UkrLive заявил экс-глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.

По его словам, закрытие коснулось хлебопекарен, предприятий химии и металлургии. Люди остаются без зарплат, отметил он.

«Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — продолжил генерал.

Украина находится на грани социального взрыва из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики, подытожил генерал.

29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что Украина столкнулась с исторически низкими запасами газа, которые на 10 млрд куб. м меньше уровня предыдущего года. Запасы в украинских ПХГ на данный момент составляют менее 14 млрд куб. м.

25 декабря экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, местные бюджеты будут обделены.

17 декабря глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз.

При этом 13 декабря Витренко заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.