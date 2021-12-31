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Во Франции отметили предоставленный Путиным ЕС шанс помириться с РФ

Автор портала Atlantico Кошар: Путин дал Евросоюзу последний шанс помириться с Россией
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В 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.

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По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте. Она также подталкивает Россию к укреплению политического, экономического и военного союза с Китаем. Следовательно, США должны сделать выбор и именно это Россия предложила в декабре 2021 года, пишет обозреватель.

Как говорится в статье, Россия предложила два документа: один для США, а другой для НАТО. При этом Москва никогда не думала и не думает о «вторжении на Украину», американцы это прекрасно знают, утверждает автор.

«Призрачный риск вторжения на Украину — это всего лишь предлог, используемый для того, чтобы иметь возможность вступить в серьезные переговоры с Россией с учетом стратегического выбора США сосредоточиться на Китае», — пишет обозреватель.

Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой, отмечает автор статьи.

Он прогнозирует, что американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза.

Автор отметил, что на внешней политике ЕС наживаются США, элиты стран Балтии и коррумпированные украинские элиты, которые сделали напряженные отношения с РФ инструментом обогащения.

«Но карты могут быть перетасованы благодаря отважным действиям президента Путина, пытающегося использовать вдруг возникшую сосредоточенность американцев на политике «сдерживания» Китая», — отметил он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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