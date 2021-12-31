В Великом Новгороде из-за COVID-19 отменили январские народные гуляния

В Великом Новгороде из-за COVID-19 отменили массовые новогодние гуляния, связанные с народными традициями. Об этом 31 декабря рассказали в пресс-службе Музея деревянного народного зодчества (МНДЗ) «Витославлицы», где обычно проводились такие мероприятия.

«Гуляния пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой», — сказали в музее «Интерфаксу».

Традиционно 1 января в музее проходило «Сказочное Новогодье», а 8 января — «Святки». С 13 января, в день святого Василия, обычно начинались «Страшные вечера». Также в ходе празднования граждане могли поучаствовать в различных гаданиях.

Музей «Витославлицы» был основан в окрестностях Великого Новгорода в 1964 году. Учреждение объединяет более 30 памятников архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.

Ранее в этот день сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый подчеркнул, что новогодние каникулы, как и сам праздник, лучше проводить в кругу семьи, а не в ресторанах и гостях. Он обратил внимание на то, что с учетом пандемии все праздники следует планировать, исходя из сохраняющейся опасности заражения.

Сенатор также рекомендовал воздержаться и от поездок в другие страны. Круглый заверил, что новые штаммы коронавируса могут представлять угрозу даже для тех, кто не вакцинировался.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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