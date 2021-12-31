Блинкен обсудил с генсеком НАТО предстоящие контакты с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонные переговоры. Об этом Столтенберг сообщил 31 декабря на своей странице в Twitter.

«Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается существенной концентрации сил РФ близ Украины», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул готовность Североатлантического альянса к диалогу в рамках совета Россия–НАТО.

Накануне прошли телефонные переговоры президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Эта беседа стала продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты заинтересованы в диалоге с РФ по стратегической стабильности, в работе Совета Россия–НАТО и контактах по линии ОБСЕ.

Также американский лидер заявил, что Москва и Вашингтон несут ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он отметил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).