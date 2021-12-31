В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

В Оренбургской области расширился список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области, опубликованном 31 декабря на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Теперь в список вошли ученики профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования старше 18 лет, а также работники санитарно-курортных организаций. Кроме того, нововведение затронет сотрудников компаний, работающих в сфере телекоммуникации, ритуальных и юридических услуг, ремонта бытовой техники.

В соответствии с постановлением, указанные категории граждан должны вакцинироваться первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной до 28 января, вторым компонентом — до 28 февраля 2022 года. Пройти вакцинацию должны не менее 80% от общего числа работников или обучающихся.

Накануне в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказали, что главам регионов РФ поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. Кроме того, в оперштабе напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против штамма «Омикрон».

Также в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%. Она также уточнила, что вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.