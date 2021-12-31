Прямой эфир
Общество
Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением
Мир
В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена
Общество
Мэр увеличенного в 6 раз Саратова призвал достичь уровня жизни Москвы
Мир
В Германии закрыли половину своих АЭС
Туризм
Цены на перелеты по РФ в новогодние праздники взлетели на 20-100%
Наука
Обнаружено возможное последнее место утечки воздуха на МКС
Общество
Затопленную колокольню в Калязине открыли для посещения
Общество
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов
Общество
В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
Мир
Глава МИД Германии выступила против поставок вооружения Украине
Сюжет:

В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

В Оренбуржье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области расширился список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области, опубликованном 31 декабря на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Теперь в список вошли ученики профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования старше 18 лет, а также работники санитарно-курортных организаций. Кроме того, нововведение затронет сотрудников компаний, работающих в сфере телекоммуникации, ритуальных и юридических услуг, ремонта бытовой техники.

В соответствии с постановлением, указанные категории граждан должны вакцинироваться первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной до 28 января, вторым компонентом — до 28 февраля 2022 года. Пройти вакцинацию должны не менее 80% от общего числа работников или обучающихся.

Накануне в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказали, что главам регионов РФ поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. Кроме того, в оперштабе напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против штамма «Омикрон».

Также в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%. Она также уточнила, что вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021