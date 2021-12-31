Япония начнет подготовку к запуску первого в мире деревянного спутника

План запуска первого в мире деревянного спутник разрабатывают в Японии. Об этом 31 декабря сообщает Kiodo News.

Из дерева будет сделана обшивка космического аппарата. При повторном входе в атмосферу Земли по завершении миссии он сгорит, таким образом, окружающей среде будет нанесен минимальный вред, утверждают разработчики государственного Университета Киодо и компании Sumitomo Forestry Cо, создающей изделия из дерева.

Спутник — куб со сторонами 10 см. Его внешняя сторона будет покрыта деревом и солнечными батареями, а внутри будет находиться электронная составляющая.

Сначала разработчики намерены испытать прочность древесины в космосе. Профессор, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такао Дои планирует прикрепить с наружной стороны Международной космической станции (МКС) деревянные листы из нескольких пород деревьев. Панели будут оставаться в открытом космосе около девяти месяцев. После этого будет изучен износ материала, в итоге для спутника выберут подходящий лучше всего.

По словам Дои, в случае успеха проект позволит «даже детям, интересующимся космосом, создавать спутники».

Запуск спутника намечен на 2023 год. Команда японских ученых считает, что этот эксперимент сможет доказать пригодность дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических аппаратов.

28 декабря сообщалось, что в Омском государственном техническом университете создают особый спутник, который сможет увести крупногабаритный космический мусор с высоты наиболее используемых орбит до 2 тыс. км. Устройство будет или выталкивать отходы на высоту более 3–5 тыс. км от Земли или сбивать их ниже, чтобы они сгорели в атмосфере.

Сейчас в космосе находится почти около 34 тыс. частиц размером более 10 см.