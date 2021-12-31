В Крыму предложили Украине ввести санкции против Байдена

Властям Украины следует ввести санкции в отношении президента США Джо Байдена, а не против Крымского моста. С таким предложением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Предлагаю властям Украины следовать своей абсурдной логике и вместо Крымского моста ввести санкции в отношении президента США Байдена, так как он ведет переговоры с Россией без их согласования», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Прежде чем угрожать России санкциями, властям Киева следует оценить все «плачевные» последствия для экономики страны в случае ответных мер, подчеркнул политик.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию Крымского моста. Санкции введены в отношении шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив»

Под санкции попали и 52 физических лица, занимающие руководящие должности в Республике Крым, в связи с тем, что они наносят «существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа».

24 декабря Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса Виталию Савельеву в «незаконной переправке лиц через украинскую границу» из-за авиасообщения с Крымом. По информации следствия, министр, работая на руководящей должности в авиакомпании «Аэрофлот», якобы организовывал перевозку граждан в Крым и из него в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го. В МИД РФ в свою очередь заявили о недопустимости подобных обвинений.

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. В общей сложности ограничения затронули 140 физических и 50 юридических лиц.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.