Сербия ведет переговоры о производстве «Спутника Лайт»

В Сербии ведут переговоры с российским Центром им. Гамалеи. Государство хочет производить на своей территории «Спутник Лайт». Ранее главы стран договорились об изготовлении «Спутника V». В институте «Торлак» сделали уже около 2 млн доз препарата, передает телеканал «Известия». Российскую вакцину в Сербии признали самой эффективной.

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