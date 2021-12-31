В метро Москвы запустили тематический поезд «ПосетиКавказ»

В метро Москвы начал курсировать новый тематический поезд «ПосетиКавказ», сообщает 31 декабря пресс-служба департамента транспорта.

Поезд запущен на Арбатско-Покровской линии метрополитена.

«Сегодня в метро вышел новый тематический состав «ПосетиКавказ». Каждый вагон — это рассказ о главных точках притяжения регионов Кавказа: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края», — указано в Telegram столичного дептранса.

Авторы проекта собрали культурные символы Кавказа и создали большой собирательный образ региона. Над созданием поезда работала команда члена правления Союза дизайнеров Санкт-Петербурга Давида Авакяна.

Как отметили в департаменте, поезд будет действовать на Арбатско-Покровской линии до июня 2022 года.

17 декабря в столичной мэрии рассказали, что в новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте в Москве будет бесплатным. Так, за проезд в московском метро, МЦК и наземном транспорте не нужно будет платить, начиная с 20:00 31 декабря и до 06:00 1 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе начали создавать праздничное настроение украшением общественного транспорта. Для создания новогодней атмосферы на улицы выпустили тематически оформленные автобусы. Коммунальщики украсят и всю технику — всего около 600 машин.