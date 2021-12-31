Вучич заявил о снижении стабильности в ФРГ после ухода Меркель

После ухода в отставку бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Германия перестала быть источником стабильности и опорой Европейской народной партии (ЕНП). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Европейская народная партия, к которой я принадлежу, буквально уничтожена, что, как я думаю, плохо для Европы. Самым западным из лидеров ЕНП в настоящий момент из оставшихся у власти является [премьер Словении] Янез Янша. Себастьяна Курца убрали, с уходом Ангелы Меркель Германия как опора сторонников ЕНП, но также и источник стабильности больше таковым не является. От Испании, Франции, Италии везде какие-то другие политические силы», — указал он в интервью газете «Вечерни новости».

По словам сербского лидера, в настоящее время в Европе перестала быть доминантой консервативная и рациональная политсила.

«А все ложно левые и либеральные блоки — потому что они кто угодно, только не либеральные, — могут говорить и делать, что хотят, еще и завернуть это всё в обертку чего-то хорошего и доброго, хотя бы это были и самые плохие решения <...> и чаще всего жесткие. Всегда самыми агрессивными и экстремистскими являются те движения, которые часто говорят о гражданских правах, но не терпят другого мнения», — приводит ТАСС слова Вучича.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц сменил Меркель на посту главы правительства ФРГ по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

В тот же день замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне сообщил «Известиям», что Шольц продолжит курс Меркель на стабилизацию страны. По мнению эксперта, избрание новым канцлером лидера социал-демократов говорит о том, что немецкое общество дифференцировалось. Хёне подчеркнул, что последние успехи ХДС на выборах преимущественно были достигнуты лишь благодаря Меркель, поскольку многие только из-за ее личности голосовали за христианских демократов.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.