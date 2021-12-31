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Мэр увеличенного в 6 раз Саратова призвал достичь уровня жизни Москвы

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Жизнь увеличиваемого в шесть раз Саратова должна достичь уровня Москвы. Об этом 31 декабря в Instagram написал мэр города Михаил Исаев.

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По его словам, увеличение площади города не было самоцелью властей.

«Мы должны сделать всё, чтобы благосостояние граждан росло пропорционально городу. Муниципальная власть ежедневно работает над этим и не будет останавливаться», — пообещал он.

Как отметил Исаев, власти Саратова преследуют амбициозную цель и намерены достичь уровня благосостояния саратовцев, как в российской столице. Приоритетом работы властей остаются жители.

«Именно уровень жизни населения — показатель качества власти и эффективности принимаемых решений», — добавил мэр Саратова.

С 1 января Саратов увеличится в шесть раз и станет вторым по площади городом в России с 2,4 тыс. квадратных км. Это произойдет за счет присоединения к городу почти 80 сел. Численность населения Саратова составит около 900 тыс. человек.

Для жителей присоединяемых сел сохранятся сельские льготы, при этом социальная инфраструктура сокращаться не будет.

31 августа сообщалось, что границы Липецка расширили за счет присоединения территории площадью 184 га, ранее принадлежавших Бутырскому сельсовету.

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