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В посольстве РФ оценили объявление в Косово россиянина персоной нон грата

В посольстве РФ назвали провокацией объявление в Косово персоной нон грата сотрудника миссии ООН
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Объявление в Косово персоной нон грата сотрудника международной миссии ООН из России является провокацией. Об этом 31 декабря заявили в пресс-службе посольства РФ в Сербии.

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«Тридцать первого декабря так называемыми властями Косово публично объявлено о «провозглашении persona non grata» сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином Российской Федерации, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность», — уточнили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что расценивают данное решение как очередную «антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами».

«Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий», — указано в сообщении.

Также в дипмиссии выразили надежду на то, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК».

«Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников», — добавили дипломаты.

О том, что российский представитель стал персоной нон грата в Косово ранее в этот день сообщила министр иностранных дел республики Доника Гервала. По словам дипломата, данное решение принято по требованию премьера Косово Альбина Курти. Причиной названа якобы вредная деятельность, «из-за которой нарушается национальная безопасность республики».

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по Республике Косово, Москва поддерживает Белград. Российский лидер выразил уверенность, что вопрос по урегулированию ситуации в Косово разрешится отвечающим интересам граждан образом.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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