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Раздетого ребенка без сознания нашли в лесу под Ижевском

СК по Удмуртии начал проверку после обнаружения в лесу раздетого ребенка без сознания
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Раздетого ребенка без сознания обнаружили в лесу под Ижевском. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) России по Республике Удмуртия.

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Мальчика нашли местные жители в лесопосадке в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря.

«У ребенка отсутствовала верхняя одежда и имелись признаки переохлаждения. Он был госпитализирован, оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет», — уточнили в СК.

По данным ведомства, накануне 11-летний ребенок потерял ключ от квартиры и направился на его поиски.

По факту происшествия следователи организовали доследственную проверку, в ходе которой опрашиваются родители несовершеннолетнего и очевидцы случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

26 декабря в Амурске Хабаровского края водитель скорой помощи по пути на вызов спас от переохлаждения трехлетнего мальчика, который гулял на улице в мороз один и без теплой одежды. Как рассказал заведующий отделением скорой помощи амурской больницы Анатолий Сопова, мальчик получил общее переохлаждение и обморожение ног. Он добавил, что, по словам матери ребенка, малыш остался на морозе после того, как она ушла в гости к своей подруге.

Следователи в Амурске начали процессуальную проверку по факту оставления в опасности трехлетнего ребенка. В ведомстве уточнили, что проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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