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Саакашвили рассказал о внебрачной дочери от грузинской певицы

Саакашвили заявил, что у него есть внебрачная дочь от грузинской певицы
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария. Об этом он написал в пятницу, 31 декабря, на странице в Facebook.

Саакашвили обратил внимание на то, что этот Новый год он встречает в тюрьме. При этом политик, по его же словам, старается не терять оптимизма.

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«Зато это первый год, когда вместе с мамой с экранов телевизора нас приветствует самая юная участница новогоднего концерта телекомпании «Мтавари архи» Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка», — написал Саакашвили.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — эти дела продолжают рассматривать суды.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участие в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

Спустя день в МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью Саакашвили.

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