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Москвичей предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

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В Москве после 18:00 31 декабря ожидаются обильные снежные осадки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков со ссылкой на прогноз синоптиков.

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«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см», — приводит его слова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра, администрация города подготовила необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог. Также в столице обеспечено нужное число дворников и бригад ручной уборки.

«В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра», — указал Бирюков.

На фоне ухудшения погодных условий жителей Москвы просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, а также «с пониманием относиться к работе городских служб».

Ранее в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что москвичей в ночь на 2 января ожидает резкое похолодание, температура воздуха опустится до –8...–10 градусов.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на 4 градуса.

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