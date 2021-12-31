В партии Зеленского прокомментировали слухи о ее переименовании
Информация, тиражируемая в СМИ Украины о переименовании пропрезидентской партии «Слуга народа», является слухами. Об этом 31 декабря заявила пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук.
Она напомнила, что уже не в первый раз сомнительные источники распространяют дезинформацию о партии.
«Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные «инсайты»», — цитирует ее «Украинская правда».
Ранее в пятницу в украинских СМИ сообщалось, что новое название партии Зеленского, вероятно, будет включать фамилию украинского лидера. Отмечалось, что переименование может состояться ближе к выборам в парламент страны.
По данным СМИ, намерение переименовать партию связано с социологическими данными, согласно которым рейтинг Зеленского существенно выше, чем у его партии.
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду годом ранее.
11 ноября было опубликовано исследование социологической группы «Рейтинг», согласно которому в поддержку идеи роспуска Верховной рады и отставки правительства выступили более половины опрошенных украинцев. Также выяснилось, что идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают 58%.