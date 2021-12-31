Экс-премьер Украины Азаров подал иск к СБУ и СНБО об отмене санкций
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск к Службе безопасности (СБУ) и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), оспаривая введенные против него санкции. Об этом говорится 31 декабря в сообщении на сайте инстанции.
«Среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций», — уточнили в суде.
Также Азаров просит суд признать незаконным бездействие СНБО, так как он не отменил санкции в отношении бывшего главы кабмина.
Азаров покинул Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, занимавшего пост президента.
В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к Януковичу, Азарову и еще ряду экс-чиновников.
В октябре Печерский районный суд Киева заочно арестовал Азарова, который подозревается в государственной измене по делу о подготовке в 2010 году Харьковских соглашений, связанных с размещением Черноморского флота России в Крыму.
По словам Азарова, обвинение заведомо сфальсифицировало дело.