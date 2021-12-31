Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 31 декабря, опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м. Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%.
Вместе с тем в сравнении с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в три раза. Так, 21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
30 декабря цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 декабря опустились ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что снижение цены могло произойти также из-за погодных условий.