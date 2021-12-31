В Косово объявили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата
Косовоалбанские власти объявили сотрудника международной миссии ООН из России персоной нон грата. Об этом 31 декабря написала на своей странице в Facebook «министр иностранных дел» Доника Гервала.
25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по республике Косово, Москва поддерживает Белград.
В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.
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