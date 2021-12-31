Путин назвал повышение благосостояния россиян главной целью властей

Главной целью властей является повышение благосостояния и доходов россиян. Об этом заявил в пятницу, 31 декабря, президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении, которое уже посмотрели жители самых восточных регионов страны — Камчатки и Чукотки.

В этих регионах уже встретили Новый год. Жители Камчатки и Чукотки празднуют на 9 часов раньше, чем в Москве.

Путин обратил внимание на то, что повышение благосостояния и качества жизни россиян сделает страну еще более сильной. В преддверии Нового года, как отметил глава государства, всех людей объединяет надежда на добрые перемены.

«Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети — будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан», — сказал президент РФ.

Накануне Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от Путина получило более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

По словам специалиста Московской службы психологической помощи Дениса Хакимова, главное в празднике — хорошо провести время в кругу близких и друзей, испытать положительные эмоции, пообщаться и получить яркие впечатления. Он также рекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями и сделать себе подарок.