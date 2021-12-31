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В Израиле человек впервые заболел гриппом и COVID-19

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Беременная женщина из Израиля одновременно заразилась коронавирусом и гриппом, случай стал первым в стране. Об этом 31 декабря сообщает местное издание Yedioth Ahronoth.

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Пациентку госпитализировали в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Оба ее теста оказались положительными на инфекциии.

По данным медиков, женщина не прививалась от инфекции, но чувствует себя хорошо. Скоро ее могут выписать из лечебного учреждения.

Министерство здравоохранения Израиля полагает, что этот случай может быть не единственным. Специалисты изучат, может ли комбинация двух вирусов вызвать более серьезные осложнения.

Специалисты планируют изучить, может ли комбинация двух вирусов привести к более серьезному заболеванию.

28 декабря Минздрав РФ отметил, что штамм «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов коронавируса. 25 декабря глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, эффективность российской вакцины «Спутник V» против этого варианта немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

22 декабря в оперштабе по борьбе с инфекцией обратили внимание, что клиническая картина болезни при «Омикрон»-штамме коронавируса схожа с гриппом. Этот вариант протекает тяжелее среди непривитых лиц с факторами риска, в особенности старших возрастов.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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