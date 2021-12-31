В Госдуме заявили о риске развития рака у переболевших COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила о риске развития онкологических заболеваний у болевших COVID-19.

Она указала, что у перенесших коронавирус повышается риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта. В связи с этим важно особенно тщательно следить за состоянием данных органов у переболевших, подчеркнула Соломатина.

«Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID-19 с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани, желудочно-кишечного тракта», — рассказала она в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, данные воспаления могут стать начальным этапом для развития онкологии. Таким образом, коронавирус может стать пусковым механизмом для развития рака, добавила врач.

В свою очередь, директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил, что онкологи не располагают данными о риске заболеть раком для перенесших коронавирус. При этом он подчеркнул, что врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии благодаря пандемии. По словам специалиста, это связано с тем, что граждане стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии.

Ранее, 11 декабря, врач Александр Серяков рассказал, что сочетание COVID-19 с раком в 18% случаев приводит к смерти пациента. Он обратил внимание на то, что если новый штамм коронавируса «Омикрон» вызовет новую вспышку COVID-19 в России, то это может привести к дополнительным рискам для людей с онкозаболеваниями.

В конце ноября врач Анна Сафонова рассказала «Известиям», что на фоне пандемии коронавируса резко выросло количество сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, у каждого второго переболевшего отмечаются нарушения в работе сердца, указала специалист.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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