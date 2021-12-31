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Умер режиссер театра и кино Владимир Гориккер

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Режиссер, сценарист Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет. Об этом 31 декабря сообщил его сын Владимир Смелков.

«Мой дорогой папуля, Гориккер Владимир Михайлович, сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. <...> Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть ее в его фильмах», — написал он в Facebook.

Российский кинематографист родился 2 ноября 1925 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, отделение музыкального театра. Работал режиссером театров оперы и балета Одессы и Киева. Сотрудничал с Киностудией имени Горького и «Мосфильмом». Также Гориккер был одним из режиссеров сериала «Ералаш».

В списке известных работ Гориккера — «Иоланта», «Осенние колокола», «Каменный гость», «Под крышами Монмартра», «Царская невеста» и др.

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