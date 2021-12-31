Захарова рассказала об «антикорпоративе» в МИДе в 2021 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в этом году сотрудники возглавляемого ей департамента информации и печати ведомства устроили спонтанный «антикорпоратив» в преддверии Нового года.

«У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера. В этот раз мы отмечали Новый год символически, но весело», — отметила она в интервью «Газете.Ru», опубликованном 31 декабря.

По словам Захаровой, мероприятие было организовано спонтанно 30 декабря.

«В этом году это в большей степени была возможность друг друга увидеть. Многие работали на удаленке. Да и, в принципе, старались соблюдать максимальные меры предосторожности целый год. Поэтому всем департаментом собрались в последний рабочий день года», — добавила дипломат.

Также она отметила, что на фоне ограничений по COVID-19 глава ведомства Сергей Лавров поздравил сотрудников департамента с наступающим Новым годом онлайн, хотя обычно присутствовал на таких мероприятиях лично.

30 декабря Захарова рассказала, что Лавров в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Стаса из Санкт-Петербурга, пригласив его в Москву на встречу с режиссером Никитой Михалковым. По словам Захаровой, глава российского МИДа пообщался с петербуржцем в режиме видеосвязи, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, а также предложил посетить МИД РФ.