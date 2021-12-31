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Тело пропавшего девятиклассника нашли в Санкт-Петербурге

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Жительница Санкт-Петербурга обнаружила тело пропавшего школьника. Об этом 31 декабря сообщил телеканал 78.ru.

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Погибшего девятиклассника нашли на восьмом этаже многоквартирного дома на проспекте Косыгина. Женщина сообщила об этом в полицию, отметив, что подросток лежит на лестничной площадке.

Подросток пропал 27 декабря, поиски школьника начали в тот же день. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пропавший учился в Колпино и состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он не раз убегал из дома, а в 2019 году убежал из лагеря в поселке Кабардинка Краснодарского края. Тогда его несколько дней искали и нашли живым.

29 декабря в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик с особенностями развития.

Директор спецшколы «Возможность», в которой обучался ребенок, Валерия Смирнова рассказала, что он вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт, а потом потерялся.

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