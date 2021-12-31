Новый год пришел на территорию России

Новый, 2022 год в пятницу, 31 декабря, в 15:00 мск пришел в Россию, его встречают на Чукотке и на Камчатке. Жители этих регионов празднуют Новый год на 9 часов раньше, чем в Москве.

Вместе с тем 2022 год в 13:00 мск уже встретили жители острова Рождества и тихоокеанского государства Самоа. Время на острове на 14 часов опережает время по Гринвичу.

Ранее в этот день космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для россиян, в котором поздравили всех с Новым годом. Дубров, в свою очередь, обратил внимание на то, что россиянам нужно ощутить сказочное настроение и сказать родным и близким самые теплые слова.

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от Путина получило более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

По словам специалиста Московской службы психологической помощи Дениса Хакимова, главное в празднике — хорошо провести время в кругу близких и друзей, испытать положительные эмоции, пообщаться и получить яркие впечатления. Он также рекомендовал не нагружать себя домашними обязанностями и сделать себе подарок.