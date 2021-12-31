Аварию на проблемной котельной устранили в Олекминске

В городе Олекминск Республики Саха (Якутия) завершили ремонт оборудования на проблемной котельной «АТП». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства ЖКХ и энергетики.

«В ночь на 31 декабря останавливали работу котла номер два в связи с течью, а также был выведен в ремонт котел, предоставленный ГУП «ЖКХ РС (Я)» по причине неисправности поддува», — говорится в сообщении ведомства.

Ликвидация аварии завершена. В работе находятся все шесть котлов. Отмечается, что тепло поступает всем потребителям.

По данным ИА SakhaNews, с начала зимы это уже не первая коммунальная авария в городе. 14 декабря на той же котельной вышли из строя сразу два котла.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Олекминске сейчас составляет -33,7 градусов.