Автобус насмерть сбил пешехода в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) автобус насмерть сбил пешехода на улице Чайковского. Об этом 31 декабря сообщается на странице региональной ГИБДД в Instagram.

Авария произошла в четверг, 30 декабря, в 22:15 около дома № 157 по улице Чайковского. 49-летний водитель автобуса Isuzu допустил наезд на 60-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте, пишет Амурская служба новостей.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

26 декабря на трассе в Ульяновской области грузовик наехал на 42-летнюю женщину с четырехлетним ребенком, которые пересекали проезжую часть по переходу. Пешеходы скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.