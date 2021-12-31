Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме Путину высоко оценил отношения стран

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил коллегу с Новым годом. Китайский лидер отметил высокий уровень отношений государств, сообщает МИД КНР.

«Я глубоко удовлетворен результатами развития отношений между КНР и Россией. В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — приводит ведомство слова Си Цзиньпина.

Также он отметил, что в 2022 году российский лидер планирует посетить Китай с визитом и побывать на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине.

Китайский лидер подчеркнул искреннюю готовность поддерживать с Путиным тесные контакты в различных форматах.

Днем ранее в Кремле сообщили, что глава российского государства направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму. В послании Путин указал на продуктивность взаимодействия стран в уходящем году.

23 декабря российский лидер заявил, что отношения РФ и Китая находятся на высоком уровне. Пекин и Москва развивают отношения, торговый оборот между странами превысил $100 млрд, и он выше допандемийного уровня. Государства сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам, безопасности, организовывают годы науки, культуры, отметил Путин.

Ранее, в декабре, лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи. В открытой части беседы президент России заявил, что организованный диалог позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, которые глава государства назвал образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.