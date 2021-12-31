Умер брат патриарха Кирилла

Старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Гундяев скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 31 декабря, на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что Гундяев скончался накануне. Отпевание протоиерея пройдет 2 января на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Священнослужитель родился в 1940 году в Ленинграде. В 1963-ом окончил Ленинградскую духовную семинарию, спустя четыре года — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1971 году Гундяеву присвоили сан протоиерея. Также известно, что до сентября 2004-го он преподавал патрологию (история христианской богословской письменности).

Старший брат патриарха Кирилла был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга и ректором Ленинградской духовной академии.