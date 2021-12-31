У космонавтов на МКС будет возможность встретить новый год 15 раз

Космонавты на МКС смогут встретить Новый год неоднократно. Экипажи пересекут часовые пояса, где уже наступил 2022-й, 15 раз. Однако в Роскосмосе отметили, что несмотря на заманчивую возможность, российская группа делать этого не будет и отметит праздник по московскому времени, передает телеканал «Известия». В этот момент МКС будет пролетать над Гавайями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.