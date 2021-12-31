Посол России рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку — 2»

Власти Австрии выступают против использования проекта «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве инструмента давления на Россию в контексте ситуации на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Для нас важно, что в Вене рассматривают этот проект, в реализации которого, как известно, активно участвует концерн OMV, в качестве европейского, который не должен и не может использоваться как средство давления на Москву в контексте перспектив внутриукраинского урегулирования», — подчеркнул он в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

В российском диппредставительстве отметили подтверждение данной позиции уже в первых заявлениях канцлера Карла Нехаммера и главы МИД Александера Шалленберга. По словам Люблинского, они исходят из того, что газопровод в скором времени будет введен в эксплуатацию в соответствии с текущими планами.

«Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию «Северного потока — 2», несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна — экономическая выгодность и целесообразность», — добавил он.

30 декабря депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур указал на то, что политические решения не приведут к остановке СП-2. Нурипур добавил, что все принципиальные решения по проекту газопровода уже приняты, поэтому сорвать запуск СП-2 применяемыми сейчас методами невозможно.

В тот же день немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о готовности газопровода СП-2 к эксплуатации. Некоторые читатели издания в комментариях под публикацией возмутились позицией властей ФРГ по вопросам транзита газа через Украину. В частности, один читатель задался вопросом о том, почему Германия должна нести ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ президент Владимир Путин поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим. Также он отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.