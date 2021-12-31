Эксперт перечислила способы определения фальшивых банкнот

Отличить фальшивую банкноту от подлинной можно по материалу, из которого изготавливается купюра. Об этом рассказала в пятницу, 31 декабря, начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

«Рублевые и долларовые банкноты изготавливаются из хлопка, а в долларовые купюры добавляют еще и лен, поэтому на ощупь они имеют более волокнистую основу, чем обычная бумага», — отметила специалист в беседе с агентством «Прайм».

Она также подчеркнула, что следует рассмотреть и защитные элементы, которые обязательно присутствуют на денежных знаках всех стран. При этом некоторые из них, как уточнила Позднышева, можно проверить невооруженным взглядом. В частности, для банкнот Банка России отличительной чертой являются водяной знак и защитная лента.

Ранее, 27 октября, в ЦБ сообщили, что доля выявленных в банковской системе России поддельных банкнот в III квартале этого года упала на 39,2%, до 8981 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Больше всего за июль–сентябрь обнаружили подделок номиналом 5 тыс. рублей — 6730 штуки.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в тот же день заявил, что на снижение числа фальшивых купюр в России влияет несколько факторов, среди которых — падение интереса к наличным деньгам в принципе. Он также добавил, что из-за снижения интереса к наличным поддельные банкноты сложнее сбыть в торговых сетях.