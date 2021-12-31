Космонавты МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для россиян, в котором поздравили всех с Новым годом.

Шкаплеров отметил, что у космонавтов в этот праздник будет накрыт по-настоящему новогодний стол.

«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. На станции сухой закон»», — сказал космонавт.

Дубров, в свою очередь, обратил внимание на то, что россиянам нужно ощутить сказочное настроение и сказать родным и близким самые теплые слова.

У космонавтов на 31 декабря запланированы работы на МКС, однако следующие два дня у них будут выходные. Тогда как уже с 3 января они вернутся к своим обязанностям.

Ранее в этот день военнослужащие РФ передали сирийской девочке Иман Али письмо с новогодним поздравлением от президента России Владимира Путина. В письме глава государства восхитился патриотизмом юной жительницы Латакии, которая мечтает стать военным врачом, и пожелал каждому ребенку Сирии мира и благополучия.