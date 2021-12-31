Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель предложений России о гарантиях безопасности
Мир
В Венгрии заявили о заинтересованности в успешных переговорах России и НАТО
Общество
В России за сутки выявили 20 638 случаев COVID-19
Мир
Посол России призвал ЕС к взаимному признанию COVID-сертификатов
Мир
Лавров рассказал о стратегии внешней политики Союзного государства
Мир
Экс-дипломат США Джатрас отметил важность переговоров Путина и Байдена
Политика
Политолог оценил переговоры Путина с Байденом
Общество
Сомнолог назвал способ адаптироваться к работе после праздников
Мир
Посол России заявил о планах Москвы активизировать партнерские связи с Веной
Общество
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве в ночь на 2 января
Сюжет:

Космонавты МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для россиян, в котором поздравили всех с Новым годом.

Шкаплеров отметил, что у космонавтов в этот праздник будет накрыт по-настоящему новогодний стол.

Сбой курантов: как дожить до Нового года
Врачи рекомендуют делать перерывы в работе и по возможности делегировать домашние дела

«Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. На станции сухой закон»», — сказал космонавт.

Дубров, в свою очередь, обратил внимание на то, что россиянам нужно ощутить сказочное настроение и сказать родным и близким самые теплые слова.

У космонавтов на 31 декабря запланированы работы на МКС, однако следующие два дня у них будут выходные. Тогда как уже с 3 января они вернутся к своим обязанностям.

Ранее в этот день военнослужащие РФ передали сирийской девочке Иман Али письмо с новогодним поздравлением от президента России Владимира Путина. В письме глава государства восхитился патриотизмом юной жительницы Латакии, которая мечтает стать военным врачом, и пожелал каждому ребенку Сирии мира и благополучия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021