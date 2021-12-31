В аэропортах Москвы задержали или отменили более 90 рейсов

Более 90 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы в преддверии Нового года. Об этом в пятницу, 31 декабря, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание» в Домодедово задержано 20 рейсов, еще два были отменены. Тогда как во Внуково задерживается вылет 12 рейсов, еще три отменены.

В Шереметьево с опозданием вылетит шесть авиарейсов.

Накануне произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург–Анталья авиакомпании Azur Air. На рейс было зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей. Причиной задержки стало решение авиакомпании. Транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту.