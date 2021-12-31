Посол России призвал ЕС к взаимному признанию COVID-сертификатов

Взаимное признание COVID-сертификатов Евросоюза (ЕС) и России является первоочередной задачей. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Получается, что непризнание отдельных вакцин создает новые барьеры. Поэтому считаем задачу взаимного признания сертификатов о вакцинации одной из первоочередных», — отметил посол в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

Он уточнил, что диалог по данному вопросу в настоящий момент идет по линии Москва–Брюссель. При этом определенное движение есть со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заверил Любинский.

«На мой взгляд, это вопрос очевидный и решаемый. То, что «Спутник» эффективен и дает хорошую защиту, никто не оспаривает <…> Это вопрос решаемый, и я надеюсь, что мы с австрийцами на встречных курсах здесь. В самое ближайшее время поработаем над результатом», — заключил посол.

Ранее, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что организация может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года. Он также подчеркнул, что сфера здравоохранения, включая вакцины, должна быть вне политики.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. По ее словам, получить документ, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выдача сертификатов привитым зарубежными вакцинами означает не признание иностранных препаратов, а наличие антител. Он подчеркнул, что такие действия Москвы не влияют на то, будут ли приняты аналогичные решения в других государствах в отношении российского «Спутника V».

30 ноября президент России Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил президент.