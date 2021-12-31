В Казани четыре человека отравились неизвестным веществом

Двое детей и двое взрослых были доставлены в больницу после того, как отравились неизвестным веществом в квартире в Казани. Об этом сообщает в пятницу, 31 декабря, ГУ МЧС РФ по Татарстану.

«Ночью 30 декабря от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани поступило сообщение об отравлении четырех человек (в том числе двух детей) в квартире дома по адресу г. Казань, Кировский район, ул. Мулланура Вахитова, д. 8», — отметили в ведомстве.

В результате отравления неизвестным веществом пострадали две женщины 1952 и 1977 годов рождения, а также две девочки 2009 и 2013 годов рождения. В настоящий момент медики оценили их состояние средней и легкой степени тяжести.

Специалисты занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее, 27 декабря, в городе Сердобске в квартире жилого дома были найдены тела троих мужчин и одной девушки, которые скончались, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).