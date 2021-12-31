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В аэропорту Екатеринбурга организовали приемную для пассажиров

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В Екатеринбурге транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Кольцово для пассажиров, которые не смогли улететь в турецкую Анталью. Об этом сообщила в пятницу, 31 декабря, пресс-служба ведомства в Telegram.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято по поручению уральского транспортного прокурора.

К настоящему моменту граждане ожидают вылета уже больше суток.

Накануне произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург–Анталья авиакомпании Azur Air. На рейс было зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей. Причиной задержки стало решение авиакомпании. Согласно онлайн-табло, вылет в очередной раз был перенесен. Предположительно, самолет может отправиться в 11:30 мск.

Пассажир рейса Елена, в свою очередь, заверила, что за период ожидания самолета людям ничего не объясняли, не предлагали даже воду. По ее словам, авиакомпания не может предоставить исправный борт, тогда как два борта прибыли неисправные.

Вместе с тем в начале декабря екатеринбуржцы на семь часов застряли в аэропорту Хургады без еды и воды. Рейс авиакомпании Royal Flight, который был назначен на 12:20 4 декабря, не состоялся.

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