Прокуратура Кузбасса добилась погашения долгов работникам шахты «Алексиевская»

Долги по заработной плате работникам обанкроченной в 2017 году кузбасской шахты «Алексиевская» полностью погасили. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области в пятницу, 31 декабря.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования в декабре текущего года полностью погашена задолженность по заработной плате перед 181 работником АО «Шахта «Алексиевская» на общую сумму 50 млн 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На январь 2021 года задолженность достигала более 150 млн рублей.

Всего за этот год благодаря в том числе принятым мерам прокурорского реагирования перед работниками шахты погасили задолженность по заработной плате более чем на 300 млн рублей.

6 марта премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым поручил разобраться с ситуацией по зарплате на шахте. Правительство приняло решение о выделении на эти цели около 203 млн рублей.

Предприятие ранее входило в состав угольной компании «Заречная» и было признано банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки по выплатам зарплат и сокращения работников.

Добыча угля теперь не ведется, спуск горняков в шахту запрещен из-за нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности.