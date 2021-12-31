Прямой эфир
Мир
Белый дом сообщил о длительной подготовке Байдена к переговорам с Путиным
Мир
В Венгрии отметили отсутствие нарушений в поставках газа со стороны «Газпрома»
Мир
Экс-сенатор США Маркс отметил важность разговора Путина и Байдена
Мир
Пушков указал Польше на опасность вступления Украины в НАТО
Мир
Посол РФ в США заявил о срочной необходимости восстановить равную безопасность
Мир
Экс-дипломат США Джатрас отметил важность переговоров Путина и Байдена
Мир
Байден заверил в заинтересованности в диалоге с РФ
Мир
В минздраве США заявили о заполненности отделений реанимации на 78%
Общество
Эксперт назвал способы защититься от киберпреступников в Новый год
Общество
Аналитики назвали самые популярные маршруты полетов россиян в 2021 году

Прокуратура Кузбасса добилась погашения долгов работникам шахты «Алексиевская»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долги по заработной плате работникам обанкроченной в 2017 году кузбасской шахты «Алексиевская» полностью погасили. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области в пятницу, 31 декабря.

Пускаться в берега: теневой владелец «Листвяжной» может быть гражданином Монако
Как члены семьи экс-депутата Владимира Гридина оказались в этом княжестве и чем они там занимаются

«В результате принятых мер прокурорского реагирования в декабре текущего года полностью погашена задолженность по заработной плате перед 181 работником АО «Шахта «Алексиевская» на общую сумму 50 млн 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На январь 2021 года задолженность достигала более 150 млн рублей.

Всего за этот год благодаря в том числе принятым мерам прокурорского реагирования перед работниками шахты погасили задолженность по заработной плате более чем на 300 млн рублей.

6 марта премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым поручил разобраться с ситуацией по зарплате на шахте. Правительство приняло решение о выделении на эти цели около 203 млн рублей.

Предприятие ранее входило в состав угольной компании «Заречная» и было признано банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки по выплатам зарплат и сокращения работников.

Добыча угля теперь не ведется, спуск горняков в шахту запрещен из-за нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021