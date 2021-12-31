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Белый дом сообщил о длительной подготовке Байдена к переговорам с Путиным

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Президент США Джо Байден с командой высокопоставленных чиновников по внешнеполитическим вопросам провел несколько дней за подготовкой к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил представитель администрации Белого дома 30 декабря в ходе телефонной пресс-конференции.

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«Президент готовился в течение последних нескольких дней с членами его высокопоставленной команды по внешней политике. Среди них в том числе госсекретарь [Энтони Блинкен] и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Были и другие, кто принимал участие в подготовке», — рассказал чиновник.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись поздним вечером 30 декабря и продлились 50 минут. Они предваряли очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал по итогам беседы Путина и Байдена помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США. Он добавил, если переговоры по гарантиям пройдут успешно, это приведет к нормализации или улучшению двусторонних отношений.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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