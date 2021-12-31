Лавров обвинил США в попытках «выторговать» односторонние уступки

Соединенные Штаты искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз, чтобы «выторговать» односторонние уступки в соответствии со своими интересам. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — цитирует главу МИД «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон делает это «не просто так», а чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны России.

Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, посольству США ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.

В целом говоря о ситуации с визами, Лавров отметил: «к сожалению, ситуация по-прежнему сложная».

Министр напомнил, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз, при этом оставив за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.

«Это — суверенное решение США», — указал он.

Лавров также добавил, что Москва в контактах с Вашингтоном постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз.

Ранее, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

13 декабря в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз. По его словам, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, сразу после получения ответа Вашингтона по данному вопросу.

5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

22 сентября в МИД РФ указали на то, что США манипулируют выдачей виз для того, чтобы оказывать давление на другие страны.