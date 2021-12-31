Экс-дипломат Джатрас США отметил важность переговоров Путина и Байдена

Переговоры, прошедшие между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом, очень важны, особенно «на пороге третьей мировой войны». Такое заявление сделал в беседе с «Известиями» экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас в пятницу, 31 декабря.

«Важность этих переговоров неоценима сейчас, особенно, когда мир находится на пороге третьей мировой войны. Но согласно пресс-релизам, ничего сверхъестественного сказано не было», — сказал он.

Джатрас полагает, что России всё еще следует опасаться провокаций со стороны Запада.

«Изначально НАТО создавалось с целью победить нацистскую Германию при участии Америки и в отсутствие России. Это был раскол российско-американских отношений, и Европа по-прежнему находится под влиянием США. Поэтому, боюсь, провокаций со стороны Запада, о которых говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всё еще стоит опасаться. Надеяться на добрые намерения Запада, учитывая их действия в прошлом, и сейчас не приходится», — заявил политолог.

Он добавил, что склонен верить США, что они серьезно воспринимают российскую позицию, но сомневается, что они сдержат обещание о нерасширение НАТО.

«Это немыслимо, что Соединенные Штаты согласятся на условия, предложенные Россией. И это должно заставить Москву задуматься, а чего они хотят добиться, ставя такого рода ультиматум?» — сказал Джатрас.

Также экс-советник заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО, но если это всё-таки случится, то «Украины как таковой и не останется».

30 декабря посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО должны предпринять срочные действия для восстановления равной безопасности. Он полагает, что добиться этого можно только путем долгосрочных гарантий.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.