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Путин отправил девочке из Сирии письмо с новогодним поздравлением

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Военнослужащие РФ передали сирийской девочке Иман Али письмо с новогодним поздравлением от президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в пятницу, 31 декабря.

В письме российский президент восхитился патриотизмом юной жительницы Латакии, которая мечтает стать военным врачом, и пожелал каждому ребенку Сирии мира и благополучия.

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«Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам. <…> Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям — благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!» — говорится в письме.

Вместе с письмом от президента к Иман также пришли Дед Мороз и Снегурочка, они исполнили ее новогоднее желание и пригласили на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Девочку с родителями отвезли в госпиталь, где ей показали, как оказывать первую помощь, измерять температуру и делать перевязку.

«Я удивлена, как всё здесь чисто, очень приятные врачи, улыбчивые. Дай бог, чтобы не было больных, и не нужно было пить лекарства. Я недавно участвовала в акции для детей, больных раком и хочу изобрести лекарство от него в виде шоколада без сахара, чтобы никто никогда не болел», — рассказала Иман Али.

Врачи также угостили ее чаем и подарили фонендоскоп и рюкзак с конфетами.

Это уже второе письмо Владимира Путина Иман Али: первое она получила в августе после того, как сама написала президенту письмо и отправила рисунок. В ответ юной Али преподнесли большого плюшевого медведя, куклу и игрушечного голубя в качестве символа мира.

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