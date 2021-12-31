Состоялся телефонный разговор Путина и Байдена

Впервые в должности президента США Джо Байден говорил с российским лидером Владимиром Путиным в 26 января. Тогда российский лидер поздравил коллегу с инаугурацией, а также обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, передает телеканал «Известия». Вторые телефонные переговоры состоялись 13 апреля. Стороны обсудили подготовку к климатическому саммиту. Диалог лидеров 40 государств прошел по видеоконференции. Первая личная встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. Оба лидера назвали переговоры крайне продуктивными. 9 июля Путин и Байден еще раз пообщались по телефону. Среди основных тем диалога была информационная безопасность и борьба с киберпреступностью. 7 декабря президенты двух стран пообщались по видеосвязи. Беседа прошла тет-а-тет, без помощников и советников.

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