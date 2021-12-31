Самолет-разведчик США пролетел над Украиной в день переговоров президентов РФ и США
Самолет-разведчик США пролетел над Украиной в четверг утром. Полет был совершен незадолго до разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает телеканал «Известия». Это уже второй заход ВС США в воздушное пространство Украины за последнее время. 27 декабря самолёт JSTARS уже занимался сбором данных. Авиационный комплекс дальнего наблюдения E-8 Joint STARS распознаёт наземные цели в любое время суток и при любой погоде.
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