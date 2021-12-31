Пассажиры сообщили о невозможности вылететь в Анталью из аэропорта Кольцово

Пассажиры, собравшиеся на новогодние каникулы в Турцию, на сутки застряли в екатеринбургском аэропорту Кольцово, откуда из рейс должен был вылететь в 6:30 утра 30 декабря, сообщил 31 декабря портал E1.ru.

«Почти сутки ждем вылет в Анталью. Его всё переносят и переносят. Новая версия авиакомпании — на 02:10 31 декабря. Самолета просто нет. В авиакомпании Azur Air говорят: то самолет летит из Египта, то самолет летит из Антальи, то из Самары. Сейчас якобы из Казани», — рассказала пассажир рейса Елена.

Она отметила, что среди пассажиров рейса много детей. За период ожидания самолета людям ничего не объясняли, не предлагали даже воду.

«Авиакомпания не может нам предоставить исправный борт, два борта прибыли неисправные. Народ обезумел, много людей из области, дети, все измотаны, ждут здесь уже почти сутки», — добавила туристка Юлия.

Позже возмущенные пассажиры обратились в транспортную прокуратуру и пригласили сотрудника ведомства для разрешения ситуации. Люди рассказали, что у большинства по пять-семь дней отпуска, двое суток из которых они провели в аэропорту, так как некоторые приехали из областей еще 29 декабря.

Представитель транспортной прокуратуры сказал, что рейс не отменен, он переносится, поэтому те, кому негде жить, могут воспользоваться услугами гостиниц или отказаться от поездки.

«Представители авиакомпании говорят, что самолет вылетит, но в это слабо верится, так как здесь нет самолетов Azur Air, а тот, что есть, — сломанный. Что там сломано, нам не говорят», — отметила туристка Ольга.

В начале декабря екатеринбуржцы на семь часов застряли в аэропорту Хургады без еды и воды. Рейс авиакомпании Royal Flight, который был назначен на 12:20 4 декабря, не состоялся.