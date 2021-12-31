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Пушков указал Польше на опасность вступления Украины в НАТО

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Вступление Украины в НАТО идет вразрез с интересами Польши как «опоры Запада» в Восточной Европе. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в четверг, 30 декабря.

«Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО — ведь именно Польша страстно хочет быть «опорой Запада» в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США», — написал он у себя в Telegram-канале.

Таким образом, если Украина вольется в альянс, Польша окажется «на задворках западной политики».

24 декабря Алексей Пушков высмеял испугавшегося «четвертого рейха» главу правящей партии Польши Ярослава Качиньского. Сенатор отметил, что «федерализация Европы и создание единого супергосударства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, — это и есть суть Большого европроекта» и удивился, почему Качинский раньше это не понял.

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